Асеев (однодворец) Иосиф Данилович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Асеев (однодворец) Ефрем Иосифович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Асеев (однодворец) Степан Иосифович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1840