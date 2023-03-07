Асеев (однодворец) Иосиф Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Иосиф Данилович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Асеев (однодворец) Ефрем Иосифович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Асеев (однодворец) Степан Иосифович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1840
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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