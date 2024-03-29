Федоров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Васильева Мария (Мавра?)
Мать ребёнка: Иванова Параскева
Бракосочетание
16.10.1838 ст.
Жена: Харитонова Васса
Основание: ГАСО ф.48 оп.1 д.1690 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1840 ст.
Сын: Васильев Ефим
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Основание: ГАСО ф. 48 оп.1 д. 1747 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
08.07.1842 ст.
Дочь: Васильева Ольга
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Основание: ГАСО ф.48 оп.1 д. 1870 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.
Дочь: Васильева Анисья
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Основание: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1985 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
06.08.1847 ст.
Дочь: Васильева Евдокия
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2168 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1849 ст.
Сын: Васильев Иван
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2219 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
18.05.1852
Сын: Васильев Константин
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Рождение ребёнка
07.02.1855 ст.
Дочь: Васильева Евдокия
Мать ребёнка: Харитонова Васса
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2406 Вход-Иерусалимская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Параскева
Смерть
Неизвестно