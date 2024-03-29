Харитонова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Васса

Харитонова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1838 ст.

Муж: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф.48 оп.1 д.1690 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1840 ст.

Сын: Васильев Ефим

Отец ребёнка: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф. 48 оп.1 д. 1747 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
08.07.1842 ст.

Дочь: Васильева Ольга

Отец ребёнка: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф.48 оп.1 д. 1870 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.

Дочь: Васильева Анисья

Отец ребёнка: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1985 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
06.08.1847 ст.

Дочь: Васильева Евдокия

Отец ребёнка: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2168 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1849 ст.

Сын: Васильев Иван

Отец ребёнка: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2219 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Васильев Константин

Отец ребёнка: Федоров Василий

Рождение ребёнка
07.02.1855 ст.

Дочь: Васильева Евдокия

Отец ребёнка: Федоров Василий

Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2406 Вход-Иерусалимская церковь
Смерть
01.09.1864 ст.
Основание: ф.48 оп.1 д. 2704
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close