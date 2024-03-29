Харитонова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
16.10.1838 ст.
Муж: Федоров Василий
Основание: ГАСО ф.48 оп.1 д.1690 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1840 ст.
Сын: Васильев Ефим
Отец ребёнка: Федоров Василий
Основание: ГАСО ф. 48 оп.1 д. 1747 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
08.07.1842 ст.
Дочь: Васильева Ольга
Отец ребёнка: Федоров Василий
Основание: ГАСО ф.48 оп.1 д. 1870 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.
Дочь: Васильева Анисья
Отец ребёнка: Федоров Василий
Основание: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1985 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
06.08.1847 ст.
Дочь: Васильева Евдокия
Отец ребёнка: Федоров Василий
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2168 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1849 ст.
Сын: Васильев Иван
Отец ребёнка: Федоров Василий
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2219 Вход-Иерусалимская церковь
Рождение ребёнка
18.05.1852
Сын: Васильев Константин
Отец ребёнка: Федоров Василий
Рождение ребёнка
07.02.1855 ст.
Дочь: Васильева Евдокия
Отец ребёнка: Федоров Василий
Основание: ГАСО ф.48 оп. 1 д. 2406 Вход-Иерусалимская церковь
Смерть
01.09.1864 ст.
Основание: ф.48 оп.1 д. 2704