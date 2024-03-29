Иванова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смерти08.09.1838 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Васильева Мария (Мавра?)
Отец ребёнка: Федоров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Василий
Смерть
08.09.1838 ст.
Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф. 48 оп. 1 д. 1690 Вход-Иерусалимская церковь