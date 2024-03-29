Иванова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

08.09.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Васильева Мария (Мавра?)

Отец ребёнка: Федоров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Василий

Смерть
08.09.1838 ст.
Лобаново, Новосельская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф. 48 оп. 1 д. 1690 Вход-Иерусалимская церковь
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