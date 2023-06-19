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Сидор Трифонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Трифон Спиридонович

Мать: Елена Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Иван Сидорович

Мать ребёнка: Спиридонова Анна Перфильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Анна Перфильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Смерть
Неизвестно