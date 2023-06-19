Сидор Трифонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Трифон Спиридонович
Мать: Елена Вахромеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Иван Сидорович
Мать ребёнка: Спиридонова Анна Перфильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Смерть
Неизвестно