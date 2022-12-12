Варнавин Мартын Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1905
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Варнавина Вера Мартыновна
Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Варнавин Тихон Мартынович
Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1902
Сын: Варнавин Василий Мартынович
Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варнавина Анна Мартыновна
Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнавина Вера Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1905