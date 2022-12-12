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Варнавин Мартын Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1905

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варнавин Алексей Ефимов

Мать: Варнавина Стефанида Макарьевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Варнавина Вера Мартыновна

Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Варнавин Тихон Мартынович

Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Варнавин Василий Мартынович

Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варнавина Анна Мартыновна

Мать ребёнка: Варнавина Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина Вера Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1905
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