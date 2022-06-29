Варнавина Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Варнавина Вера Мартыновна
Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Варнавин Тихон Мартынович
Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев
Рождение ребёнка
24.12.1902
Сын: Варнавин Василий Мартынович
Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варнавина Анна Мартыновна
Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев
Рождение ребёнка
18.03.1911
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно