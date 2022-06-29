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Варнавина Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Мартын Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Варнавина Вера Мартыновна

Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев

Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Варнавин Тихон Мартынович

Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев

Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Варнавин Василий Мартынович

Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варнавина Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Варнавин Мартын Алексеев

Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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