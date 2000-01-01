Варнавина Стефанида Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина Стефанида Макарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Варнавин Анакон Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Варнавин Яков Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
09.06.1879

Сын: Варнавин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
1880

Сын: Варнавин Тихон Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Варнавина Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
21.06.1883

Дочь: Варнавина Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Варнавина Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
27.06.1888

Сын: Варнавин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
28.05.1891

Сын: Варнавин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Варнавин Семён Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнавин Мартын Алексеев

Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Алексей Ефимов

Смерть
Неизвестно
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