Варнавина Стефанида Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
09.06.1879
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
19.01.1882
Дочь: Варнавина Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
21.06.1883
Дочь: Варнавина Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Варнавина Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
27.06.1888
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
28.05.1891
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варнавин Алексей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно