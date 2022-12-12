Старикова Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.?.1935
Дата смерти16.?.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1958
Дочь: Серебрякова Маргарита
Отец ребёнка: Стариков Николай Васильевич
Гридино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.?.2016
Вологда, город Вологда, Вологодская область