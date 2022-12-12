Старикова Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарикова Валентина Григорьевна

Старикова Валентина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.?.1935

Дата смерти

16.?.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1958

Дочь: Серебрякова Маргарита

Отец ребёнка: Стариков Николай Васильевич

Гридино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.?.2016
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close