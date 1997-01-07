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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Гридино Куракинской вол. Тотемского уезда Ф. Т. Ожигина о подлоге волостного писаря о наказании розгами крестьянина Старикова. 1875 г. // Го Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Гридино Куракинской волости Игнатовых на постановление уездного съезда по вопросу о переделе земли. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Режской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9945Гридино, д. каз.при р. Реже и рч. Терентьевской.104¼167¼30130141
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1299. Гридина, деревня бывшая государственная, при речке Терептьевке, дворов 47, жителей 352, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44ГридиноРежское.Никольскийбывшие государственные751568224199
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Гридино (мол. проп. п.,2 пром. пред. с 2 наем. рабочими) 4645деревняЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 38 км. Летнее: 38 км.Зимнее: 156 км. Летнее: 156 км.8882
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35927Гридинодеревня60°09'с.ш.41°35'в.д.P-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418273д Гридинодеревня