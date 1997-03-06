Сакута (Лешко) Александра Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакута (Лешко) Александра Прокофьевна

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Место рождения

Гляденье, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

06.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Гляденье, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.09.1943

Дочь: Кухарчик Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сакута Иван Георгиевич

Гляденье, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
31.03.1952

Дочь: Голуб Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сакута Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сакута Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сакута Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакута Иван Георгиевич

Смерть
06.03.1997
Бытень, Ивацевичский район, Брестская область
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