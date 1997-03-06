Сакута (Лешко) Александра Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти06.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1943
Дочь: Кухарчик Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сакута Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
31.03.1952
Дочь: Голуб Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сакута Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сакута Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1997
Бытень, Ивацевичский район, Брестская область