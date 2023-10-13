Сакута Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакута Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1943

Дочь: Кухарчик Вера Ивановна

Мать ребёнка: Сакута Александра Прокофьевна

Гляденье, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
31.03.1952

Дочь: Сакута Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сакута Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сакута Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сакута Александра Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакута Александра Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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