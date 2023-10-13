Сакута Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1943
Дочь: Кухарчик Вера Ивановна
Мать ребёнка: Сакута Александра Прокофьевна
Гляденье, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
31.03.1952
Дочь: Сакута Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сакута Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сакута Александра Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно