агрогородок Бытень, агрогородок Бытень, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Бытень

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Бытеньская волость
456. Бытень, местечко бывшее владельческое, дворов 48, жителей 504, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 церкви православных, синагога, молитвенный дом, шк Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Бытенская волость
БытеньМестечко231825287Бытень

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивацевичский район, Бытенский сельсовет
д Бытень1579

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Бытенский сельсовет
аг. Бытень922
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