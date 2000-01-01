Сатина Татиана Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина Татиана Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Тарасов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тарасов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Елисей Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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