Сатина Татиана Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1882
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Елисей Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно