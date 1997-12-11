Тарасов Елисей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сатина Татиана Антоновна
Рождение ребёнка
11.10.1907
Дочь: Тарасова Прасковья Елисеевна
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Тарасова Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1918
Дочь: Тарасова Александра Елисеевна
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно