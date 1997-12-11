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Тарасов Елисей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сатина Татиана Антоновна

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Тарасова Прасковья Елисеевна

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Тарасова Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1918

Дочь: Тарасова Александра Елисеевна

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Петр Елисеевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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