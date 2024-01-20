Щёголева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забеременела От Барина

Мать: Мария (Баба Маня) (Баба Маня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щёголева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Щёголев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Отец ребёнка: Щёголев Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Щёголев Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Щёголев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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