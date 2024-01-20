Щёголева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щёголева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Щёголев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна
Отец ребёнка: Щёголев Василий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1937
Сын: Щёголев Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Щёголев Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно