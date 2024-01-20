Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Савиных) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Савиных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Савиных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Савиных) Наталья
Отец ребёнка: Савиных Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савиных Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно