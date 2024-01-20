Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щёголев Василий Алексеевич

Мать: Щёголева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савиных) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Савиных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Савиных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савиных) Наталья

Отец ребёнка: Савиных Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Владимир

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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