Щёголев Альберт Васильевич
Место рожденияВеликий Новгород
Дата рождения25.11.1937
Дата смерти21.02.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёголев Дмитрий
Мать ребёнка: Щёголева Алла Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1959
Жена: Щёголева Алла Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.02.1961
Мать ребёнка: Щёголева Алла Дмитриевна
Смерть
21.02.2003