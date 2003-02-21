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Щёголев Альберт Васильевич

Место рождения

Великий Новгород

Дата рождения

25.11.1937

Дата смерти

21.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: Щёголев Василий Алексеевич

Мать: Щёголева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёголев Дмитрий

Мать ребёнка: Щёголева Алла Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1959

Жена: Щёголева Алла Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.02.1961

Сын: Щёголев Юрий Альбертович

Мать ребёнка: Щёголева Алла Дмитриевна

Смерть
21.02.2003

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