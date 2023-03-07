Утробин Иван (Иванко) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Иван (Иванко) Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1565

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1565

Отец: Утробин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1585

Сын: Утробин Денис (Дениско) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Утробин (роспопин) Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Утробин Ларка Иванов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615
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