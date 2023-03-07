Утробин Иван (Иванко) Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1565
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1565
Отец: Утробин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1585
Сын: Утробин Денис (Дениско) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Утробин (роспопин) Тимофей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Утробин Ларка Иванов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615