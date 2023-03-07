Утробин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1593
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1560
Сын: Утробин Назар (Назарко) Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1565
Сын: Утробин Иван (Иванко) Ильин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1593