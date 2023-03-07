Утробин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1593

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1560

Сын: Утробин Назар (Назарко) Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1565

Сын: Утробин Иван (Иванко) Ильин

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1593
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