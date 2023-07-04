Сычёва Маремьяна Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Дементий Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Сычёв Абрам Максимов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Сычёв Абрам Максимов
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Сычёв Василий
Отец ребёнка: Сычёв Абрам Максимов
Смерть
После 1858