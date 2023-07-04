Сычёва Маремьяна Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёва Маремьяна Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

До 1767 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Дементий Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Сычёв Абрам Максимов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сычёв Капитон Абрамов

Отец ребёнка: Сычёв Абрам Максимов

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Сычёв Василий

Отец ребёнка: Сычёв Абрам Максимов

Смерть
После 1858