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(Сычёва) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сычёв Абрам Максимов

Мать: Сычёва Маремьяна Дементьева