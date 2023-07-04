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(Сычёва) Параскева
(Сычёва) Параскева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Пол
Женский
Отец
Сычёв Абрам Максимов
Около 1789 г.р.
Мать
Сычёва Маремьяна Дементьева
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Сычёв Абрам Максимов
Мать:
Сычёва Маремьяна Дементьева
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