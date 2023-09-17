Городничев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Городничев Василий Петрович
Мать ребёнка: ?
Стаищи, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Зверева Просковья Петровна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1880
Причина смерти: Погиб на барской мельнице (приблизительно в 1880 году)