Городничев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городничев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Городничев Василий Петрович

Мать ребёнка: ?

Стаищи, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Зверева Просковья Петровна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1880
Причина смерти: Погиб на барской мельнице (приблизительно в 1880 году)
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