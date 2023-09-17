? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Городничев Василий Петрович

Отец ребёнка: Городничев Петр

Стаищи, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Зверева Просковья Петровна

Отец ребёнка: Городничев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городничев Петр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close