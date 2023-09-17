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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Городничев Василий Петрович
Отец ребёнка: Городничев Петр
Стаищи, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Зверева Просковья Петровна
Отец ребёнка: Городничев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Городничев Петр
Смерть
Неизвестно