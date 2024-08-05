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Красноперов Никита Михайлов

Место рождения

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Красноперов Михаил Петров

Мать: Красноперова Васса Никифорова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Матрона Михайлова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Красноперова Дарья Никитина

Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
По ИВ1825
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Красноперова Марья Никитина

Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
По ИВ1825
Рождение ребёнка
1825

Сын: Красноперов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
По браку 1825г. Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Красноперова Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Смерть
Неизвестно

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