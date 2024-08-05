Красноперов Никита Михайлов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Красноперова Дарья Никитина
Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова
По ИВ1825
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Красноперова Марья Никитина
Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова
По ИВ1825
Рождение ребёнка
1825
Сын: Красноперов Андрей Никитин
Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова
По браку 1825г. Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Красноперова Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Красноперова Матрона Михайлова
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Смерть
Неизвестно