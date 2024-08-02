Красноперова Татьяна Никитина
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Восприемник
01.01.1851
У племянника Василия ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 7, стр. 2 - плёнка 2012044, стр. 229
Восприемник
04.04.1852
У племянницы Ирины ЦГА УР ф. 359, о. 1. д. 8, стр. 15 - плёнка 2012044, стр. 547
Восприемник
02.02.1857
У племянника Сидора ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 10, стр. 5 - плёнка 2012045, стр. 228
Смерть
Неизвестно