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Красноперова Татьяна Никитина

Место рождения

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Красноперов Никита Михайлов

Мать: Красноперова Матрона Михайлова

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Восприемник
01.01.1851
Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
У племянника Василия ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 7, стр. 2 - плёнка 2012044, стр. 229
Восприемник
04.04.1852
У племянницы Ирины ЦГА УР ф. 359, о. 1. д. 8, стр. 15 - плёнка 2012044, стр. 547
Восприемник
02.02.1857
Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
У племянника Сидора ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 10, стр. 5 - плёнка 2012045, стр. 228
Смерть
Неизвестно

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