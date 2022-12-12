село Ильдибаево, село Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Ильдибаево

Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12509Ильдибаиха (Ильдибаевское), с. уд.при рч. Киясовке малой.444466224264Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Юринская волость
1086. Илдибаиха, село бывшее государственное, при речке Киасовке, дворов 88, жителей 210, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Киясовский район
518910Ильдибаевосело56°16'00"53°15'00"O-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Киясовский муниципальный район, Ильдибаевское сельское поселение
94628422101с Ильдибаевосело
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