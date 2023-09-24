Никитин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1928
Дочь: Солдатова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья ?
Бельково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Прасковья ?
Смерть
Неизвестно