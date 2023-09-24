Прасковья ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Никитин Иван
Рождение ребёнка
14.08.1928
Дочь: Солдатова (Никитина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван
Бельково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно