Прасковья ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
14.08.1928

Дочь: Солдатова (Никитина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван

Бельково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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