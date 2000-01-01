Алавердян София Саркисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алавердян София Саркисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурадян Саркис

Мать: Мурадян Таза Амоевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Алавердян Левон Герасимович

Отец ребёнка: Алавердян Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алавердян Дочь 2 Герасимовна

Отец ребёнка: Алавердян Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алавердян Дочь 1 Герасимовна

Отец ребёнка: Алавердян Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алавердян Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алавердян Сурен Герасимович

Отец ребёнка: Алавердян Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алавердян Николай Герасимович

Отец ребёнка: Алавердян Герасим

Смерть
Неизвестно
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