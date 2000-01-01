Алавердян София Саркисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурадян Саркис
Мать: Мурадян Таза Амоевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Алавердян Левон Герасимович
Отец ребёнка: Алавердян Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алавердян Дочь 2 Герасимовна
Отец ребёнка: Алавердян Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алавердян Дочь 1 Герасимовна
Отец ребёнка: Алавердян Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алавердян Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алавердян Сурен Герасимович
Отец ребёнка: Алавердян Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алавердян Николай Герасимович
Отец ребёнка: Алавердян Герасим
Смерть
Неизвестно