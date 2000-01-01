Мурадян Таза Амоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович
Мать: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Мурадян Саркис
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мурадян Арустам Саркисович
Отец ребёнка: Мурадян Саркис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурадян Саркис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алавердян София Саркисовна
Отец ребёнка: Мурадян Саркис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурадян Саркис
Смерть
1936