Мурадян Таза Амоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадян Таза Амоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович

Мать: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мурадян Аслан Саркисович

Отец ребёнка: Мурадян Саркис

Рождение ребёнка
1886

Сын: Мурадян Арустам Саркисович

Отец ребёнка: Мурадян Саркис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадян Теван Саркисович

Отец ребёнка: Мурадян Саркис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алавердян София Саркисовна

Отец ребёнка: Мурадян Саркис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурадян Саркис

Смерть
1936
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