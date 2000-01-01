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Мурадян Саркис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мурадян Аслан Саркисович

Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Мурадян Арустам Саркисович

Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алавердян София Саркисовна

Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадян Теван Саркисович

Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурадян Таза Амоевич

Смерть
1919
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