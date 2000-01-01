Мурадян Саркис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мурадян Арустам Саркисович
Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алавердян София Саркисовна
Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурадян Таза Амоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурадян Таза Амоевич
Смерть
1919