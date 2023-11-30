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Барабаш Спиридон Алексеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1865

Отец: Барабаш Алексей Трандафилович

Мать: Барабаш Елизавета Васильевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-67,зап.-28
Рождение ребёнка
02.07.1894

Сын: Барабаш Илья Спиридонович

Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна

Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-14,зап-38,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Елизавета Спиридоновна

Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-107,зап.-12
Рождение ребёнка
25.04.1902

Сын: Барабаш Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна

ГАДО , Ф - 426-1-(, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-74,зап.-24
Рождение ребёнка
18.02.1905

Дочь: София Спиридоновна

Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-84,зап.-19
Рождение ребёнка
18.03.1909

Сын: Барабаш Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-146,зап.-26
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш Анастасия Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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