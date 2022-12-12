Юрлова Елизавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Юрлов Иван Михайлович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1904
Сын: Юрлов Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Юрлов Иван Михайлович
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край