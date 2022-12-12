Юрлова Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрлова Елизавета Максимовна

Юрлова Елизавета Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Сын: Юрлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Юрлов Иван Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1904

Сын: Юрлов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Юрлов Иван Михайлович

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Иван Михайлович

Смерть
1948
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close