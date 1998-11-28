Фомина Анна Фотеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1929
Дата смерти28.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
25.10.1956
Сын: Фомин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
08.02.1962
Отец ребёнка: Фомин Владимир Митрофанович
Смерть
28.11.1998