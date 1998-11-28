Фомина Анна Фотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Анна Фотеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1929

Дата смерти

28.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Митрофанович

Рождение ребёнка
25.10.1956

Сын: Фомин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Митрофанович

Рождение ребёнка
08.02.1962

Сын: Фомин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Митрофанович

Смерть
28.11.1998

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