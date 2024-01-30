Фомин Владимир Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1931
Дата смерти10.12.1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1931
Отец: Фомин Митрофан Павлович
Мать: Фомина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Фомина Анна Фотеевна
Рождение ребёнка
25.10.1956
Сын: Фомин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Фомина Анна Фотеевна
Рождение ребёнка
08.02.1962
Мать ребёнка: Фомина Анна Фотеевна
Смерть
10.12.1989