Фомин Владимир Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Владимир Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1931

Дата смерти

10.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1931

Отец: Фомин Митрофан Павлович

Мать: Фомина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Фомина Анна Фотеевна

Рождение ребёнка
25.10.1956

Сын: Фомин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Фомина Анна Фотеевна

Рождение ребёнка
08.02.1962

Сын: Фомин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Фомина Анна Фотеевна

Смерть
10.12.1989

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