Фомин Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956
Отец: Фомин Владимир Митрофанович
Мать: Фомина Анна Фотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Татьяна
Рождение ребёнка
10.01.1986
Дочь: Кукарина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Фомина Татьяна
Рождение ребёнка
20.04.1989
Дочь: Чепкасова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Фомина Татьяна