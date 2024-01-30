Фомин Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956

Отец: Фомин Владимир Митрофанович

Мать: Фомина Анна Фотеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Татьяна

Рождение ребёнка
10.01.1986

Дочь: Кукарина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Фомина Татьяна

Рождение ребёнка
20.04.1989

Дочь: Чепкасова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Фомина Татьяна

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