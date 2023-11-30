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Мария Ивановна

Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван Федорович

Мать: не указана

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
07.02.1888

Муж: Смирнов Терентий Тимофеевич

Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13д.60 стр 378об-379 поручители Геннадий Федорович и Михаил Елизарович д.Дъяково
Рождение ребёнка
04.07.1889

Дочь: Смирнова Агрипина Терентьевна

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Тимофеевич

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Смирнов Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Тимофеевич

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
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