Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1888
Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13д.60 стр 378об-379 поручители Геннадий Федорович и Михаил Елизарович д.Дъяково
Рождение ребёнка
04.07.1889
Дочь: Смирнова Агрипина Терентьевна
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Тимофеевич