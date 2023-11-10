Смирнова Агрипина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1889
Дата смерти09.07.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1889
Отец: Смирнов Терентий Тимофеевич
Мать: Мария Ивановна
Крещение
08.07.1889
Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Архангельская церковь ГАКО ф.56 оп.13 д.60 восприемники Иван Иванович Решунтский и кр.жена Евдокия Тимофеевна Тихомирова
Смерть
09.07.1889 ст.
от поноса