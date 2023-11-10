Смирнова Агрипина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Агрипина Терентьевна

Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

04.07.1889

Дата смерти

09.07.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1889

Отец: Смирнов Терентий Тимофеевич

Мать: Мария Ивановна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Крещение
08.07.1889
Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Архангельская церковь ГАКО ф.56 оп.13 д.60 восприемники Иван Иванович Решунтский и кр.жена Евдокия Тимофеевна Тихомирова
Смерть
09.07.1889 ст.
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
от поноса
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