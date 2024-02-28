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Смирнов Петр Терентьевич

Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Смирнов Терентий Тимофеевич

Мать: Без Фамилии Мария Ивановна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Жена: Без Фамилии Мария Павловна

Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Архангельская церковь ГАКО ф.56 оп.13 д61 поручители по невесте Василий Постников д.Ивановская и кр Иван Невзоров д.Паутина; по жениху Иван Иванович Соколов и Михаил Тихомиров д.Дъякова
Смерть
Неизвестно
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