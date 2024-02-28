Смирнов Петр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Архангельская церковь ГАКО ф.56 оп.13 д61 поручители по невесте Василий Постников д.Ивановская и кр Иван Невзоров д.Паутина; по жениху Иван Иванович Соколов и Михаил Тихомиров д.Дъякова
Смерть
Неизвестно