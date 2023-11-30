Мушников Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
02.09.1883
Дочь: Жаворонкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
09.08.1887
Сын: Мушников Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
12.11.1888
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
17.10.1890
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 19.07.1902
Сын: Мушников Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
01.10.1903
Сын: Мушников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно