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Мушников Андрей Федорович

Место рождения

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Мушников Федор Герасимович

Мать: Мушникова Анна Артамоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1883

Дочь: Жаворонкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1887

Сын: Мушников Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1888

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Мушников Яков Андреевич

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Около 19.07.1902

Сын: Мушников Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1903

Сын: Мушников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мушникова Татьяна Антоновна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушникова Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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