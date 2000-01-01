Гилишева Брезгина Ираида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брезгин Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилишева Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Гилишев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилишев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилишева Юлия Афанасьевна
Отец ребёнка: Гилишев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилишев Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Гилишев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилишев Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гилишев Афанасий
Смерть
Неизвестно