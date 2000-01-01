Гилишева Брезгина Ираида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилишева Брезгина Ираида Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брезгин Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилишева Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Гилишев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилишев Олег Афанасьевич

Отец ребёнка: Гилишев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилишева Юлия Афанасьевна

Отец ребёнка: Гилишев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилишев Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Гилишев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилишев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Гилишев Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилишев Афанасий

Смерть
Неизвестно
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