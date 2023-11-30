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Каликин Александр Архиппович

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Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

11.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Каликин Архипп Викулович

Мать: Каликина Харитина Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Мать не известна, рождён от первого брака.
Восприемник
23.10.1916
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным дочери своего брата Николая Архипповича Каликина и жены его Анастасии Васильевны Каликиной, Елизавете. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Ив... Показать все
Бракосочетание
31.10.1918

Жена: Каликина Агриппина Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Таинство проходило в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иван Туголуков. Поручители по жениху: граждане села Верх-Чик, Николай Архиппович Каликин и Гавриил Николаевич Васильев. Поручители п... Показать все
Восприемник
05.04.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным сыну Николая Григорьевича Лушникова и жены его Агриппины Васильевны Лушниковой, Георгию. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянин... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1919

Сын: Каликин Николай Александрович

Мать ребёнка: Каликина Агриппина Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
Между 1920 и 1922
В период Гражданской войны состоял в рядах РККА в звании красноармеец. Воинская часть - 36 Выб. (возможно Выборгская) стрелковая дивизия, тяжёлая артиллерийская учебная команда.
Призыв на военную службу
04.09.1941
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Верх-Ирменским РВК.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Каликина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Павел Александрович

Мать ребёнка: Каликина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Каликина Агриппина Дмитриевна

Смерть
11.10.1943
Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб в бою от артиллерийского огня. Похоронен близ деревни Вороново на полковом кладбище, квадрат 2606г
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