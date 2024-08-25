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Каликин Павел Александрович

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Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.06.1927

Дата смерти

21.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927

Отец: Каликин Александр Архиппович

Мать: Каликина (Каликина) Агриппина (Аграфена) Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 1946

Жена: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна

Работа или профессия
После 1946
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Работал трактористом.
Рождение ребёнка
26.11.1947

Дочь: (Каликина) Галина Павловна

Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
22.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1952

Дочь: (Каликина) Нина Павловна

Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
19.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
05.07.1958

Дочь: (Каликина) Зоя Павловна

Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна

Смерть
21.06.1959
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Со слов Зайкова Владимира Александровича (двоюродный брат) утонул в пруду рядом с деревней, запутавшись в водорослях.
Похороны
После 22.06.1959
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на деревенском кладбище.

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