Каликин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1927
Дата смерти21.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927
Бракосочетание
Около 1946
Работа или профессия
После 1946
Работал трактористом.
Рождение ребёнка
26.11.1947
Дочь: (Каликина) Галина Павловна
Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
22.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
31.08.1952
Дочь: (Каликина) Нина Павловна
Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
19.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
05.07.1958
Дочь: (Каликина) Зоя Павловна
Мать ребёнка: Каликина (Заозёрнова) Анна Степановна
Смерть
21.06.1959
Со слов Зайкова Владимира Александровича (двоюродный брат) утонул в пруду рядом с деревней, запутавшись в водорослях.
Похороны
После 22.06.1959
Похоронен на деревенском кладбище.