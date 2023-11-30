Мальцев Николай Кодратович
Место рождения
Дата рождения01.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Кодрат Максимович
Мать: Татьяна Прохоровна
Жена: Ирина Петровна
Сын: Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Сын: Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Сын: Феодор Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Сын: Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Сын: Феодор Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Сын: Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Сын: Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна
Дочь: Мальцева Дария Николаевна
Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна
Сын: Мальцев Сергий Николаевич
Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна
Дочь: Монова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Петровна