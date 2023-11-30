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Мальцев Николай Кодратович

Место рождения

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1856 ст.

Отец: Кодрат Максимович

Мать: Татьяна Прохоровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.01.1874 ст.

Жена: Ирина Петровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.

Сын: Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1884 ст.

Сын: Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1889 ст.

Сын: Феодор Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Сын: Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1892 ст.

Сын: Феодор Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.05.1898 ст.

Жена: Желторылова Евфросиния Герасимовна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
13.11.1901

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Мальцева Дария Николаевна

Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
20.09.1906

Сын: Мальцев Сергий Николаевич

Мать ребёнка: Желторылова Евфросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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