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Карпова Татьяна Прохоровна

Место рождения

Федоровка, Ефремовский район, Тульская область

Дата рождения

07.01.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1829 ст.

Отец: Карпов Прохор Харитонович

Мать: Варвара Игнатьевна

Федоровка, Ефремовский район, Тульская область
Бракосочетание
31.03.1847 ст.

Муж: Мальцев Кодрат Максимович

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1853 ст.

Сын: Даниил Кодратович

Отец ребёнка: Мальцев Кодрат Максимович

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.

Сын: Мальцев Николай Кодратович

Отец ребёнка: Мальцев Кодрат Максимович

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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