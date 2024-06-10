Карпова Татьяна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1829 ст.
Отец: Карпов Прохор Харитонович
Мать: Варвара Игнатьевна
Бракосочетание
31.03.1847 ст.
Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1853 ст.
Сын: Даниил Кодратович
Отец ребёнка: Мальцев Кодрат Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.
Сын: Мальцев Николай Кодратович
Отец ребёнка: Мальцев Кодрат Максимович
Смерть
Неизвестно