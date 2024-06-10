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Мальцев Кодрат Максимович

Место рождения

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.03.1847 ст.

Жена: Карпова Татьяна Прохоровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1853 ст.

Сын: Даниил Кодратович

Мать ребёнка: Карпова Татьяна Прохоровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.

Сын: Мальцев Николай Кодратович

Мать ребёнка: Карпова Татьяна Прохоровна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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