Мальцев Кодрат Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.03.1847 ст.
Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1853 ст.
Сын: Даниил Кодратович
Мать ребёнка: Карпова Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.
Сын: Мальцев Николай Кодратович
Мать ребёнка: Карпова Татьяна Прохоровна
Смерть
Неизвестно