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Чувилина Аграфена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1839

Сын: Чувилин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чувилин Иван Пантелеев

Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Чувилин Захар Пантелеев

Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Чувилин Василий Пантелеев

Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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