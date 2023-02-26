Чувилина Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1839
Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1841
Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Чувилин Василий Пантелеев
Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно