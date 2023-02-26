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Чувилин Иван Пантелеев

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чувилин Пантелей Мартинов

Мать: Чувилина Аграфена Иванова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1859

Жена: Чувилина Стефанида Константинова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1866

Сын: Чувилин Георгий Иванов

Мать ребёнка: Чувилина Стефанида Константинова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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