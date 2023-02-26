Чувилин Иван Пантелеев
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1859
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1866
Мать ребёнка: Чувилина Стефанида Константинова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно