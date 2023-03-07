Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1888 ст.
Отец: Запащиков Иван Федорович
Мать: Запащикова Анна Павловна
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.11.1908 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.
Сын: Артемьев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
05.03.1911 ст.
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.
Сын: Артемьев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.
Сын: Артемьев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.10.1917 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1926
Сын: Артемьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
Предположительно их сын. Информация с памяти народа.
Смерть
Неизвестно