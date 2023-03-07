Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

20.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1888 ст.

Отец: Запащиков Иван Федорович

Мать: Запащикова Анна Павловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.11.1908 ст.

Муж: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.

Сын: Артемьев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
05.03.1911 ст.

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.

Сын: Артемьев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.

Сын: Артемьев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.10.1917 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1926

Сын: Артемьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно их сын. Информация с памяти народа.
Смерть
Неизвестно
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